Il bar sotto casa e la musica natalizia fino a notte inoltrata

Mi trovo a combattere con una serie di rumori molesti che mi rendono impossibile dormire. La causa è un locale sotto la mia abitazione, che fa parte del condominio. La situazione è sempre difficile, ma diventa intollerabile sotto Natale perché il locale allestisce con gli addobbi uno spazio esterno mandando in filodiffusione, fino a tarda notte, una lunga serie di canzoncine natalizie. Ci sono poi tutta una serie di situazioni collegate: auto in transito, chiacchiericcio, risate… ricordo di aver letto qualche anno fa un suo parere sulla rumorosità provocata dall’uso di beni o strutture condominiali che disturbano i residenti del condominio stesso....

F.P., Firenze

Risponde l’esperto

Prima di tutto occorre misurare "il rumore" e verificare se ricade o meno all’interno della soglia della tollerabilità. Se così fosse occorre intimare al "disturbatore" di ridurre il rumore e interessare l’autorità amministrativa. La seconda strada è quella che implica solo gli aspetti civilistici. In particolare, se un rumore supera la soglia di tollerabilità (si misura in decibel), diviene appunto "intollerabile". In questo caso ha la possibilità di ricorre al giudice d’urgenza e ottenere, se ne ricorrono i presupposti, la tutela che chiede. La invito però anche a valutare se ne valga la pena. Mi pare di capire che la problematica sia limitata al Natale: nel caso valuti se non sia preferibile avere un po’ di pazienza e attendere la fine delle festività.