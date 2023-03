Identità digitale per gli over 65 Lezione dei giovani ai nonni

I più giovani fanno da insegnanti ai ‘nonni’ sul tema delle nuove tecnologie. L’iniziativa prende le mosse da un accordo tra Auser regionale (con sede a Sesto) Regione, Federsanità e le tre aziende Usl, per la promozione della salute nella popolazione anziana. Dal protocollo è scaturita una iniziativa che ha coinvolto anziani e studenti dell’Istituto Elsa Morante di Firenze per l’avvio di un percorso di formazione sulla sanità digitale.

Il progetto è stato illustrato all’Auser di via Pasolini dall’assessore regionale Simone Bezzini e dalla presidente regionale Auser Simonetta Bessi, in un incontro finalizzato a trasmettere competenze e conoscenze digitali fra soci Auser e studenti. Saranno questi a trasferire quanto appreso agli anziani, coinvolgendo in almeno tre sedi Auser toscane oltre cento over 65. In otto lezioni dovranno spiegare l’accesso ai servizi in piena sicurezza con l’identità digitale Spid, come prenotare esami sanitari e vaccinazioni, sfruttare le televisite, consultare e stampare i risultati degli esami, ma anche come usare social media e smartphone in maniera consapevole ed utile. "Migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano – ha sottolineato Bezzini – è una delle priorità delle società di oggi e un tema urgente ed attuale in Toscana, che conta la più alta percentuale di anziane e la più alta aspettativa di vita a 65 anni: 19 anni per gli uomini e 22 per le donne". Alla base di questo progetto – ha commentato Bessi – "ci sono la formazione e le competenze digitali, due aspetti in cui Auser crede e sviluppa proprie iniziative".

S.N.