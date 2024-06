“I volti del desiderio“. La psicanalisi in scena con Massimo Recalcati

Cos’è il desiderio? E quante accezioni può avere un termine all’apparenza così semplice? Lo svela questa sera alle 21:15 lo psicoanalista Massimo Recalcati (in foto), in scena al Teatro Romano nella cornice della 77esima edizione dell’Estate Fiesolana. Lo spettacolo alternerà il monologo a incursioni di musica, filmati e opere d’arte, in un format già rodato con Lessici televisivi. Desiderio è, infatti, uno dei concetti fondamentali per la psicoanalisi. E la stessa parola viene indagata nei suoi vari ambiti: il desiderio come domanda d’amore e come esigenza di riconoscimento. Può rappresentare anche una manifestazione di inquietudine e di fondamento della vita erotica, oppure un’apertura all’ignoto, come una forza che accende la vita. Insomma, un appuntamento che è anche un viaggio nel labirinto delle emozioni che sconvolgono e coinvolgono ogni essere umano, alla ricerca della comprensione dell’io e dell’inconscio.