I video amatoriali su Rtv38: "Paperissima" in stile fiorentino

Video amatoriali che, magari, riprendono tutte le fasi di uno scivolone, poco piacevole per la vittima ma divertente per chi assiste. Un materiale che ha fatto la fortuna di programmi tv cult come "Paperissima" o altre trasmissioni create su questa falsariga. Saranno proprio le riprese inviate dai telespettatori i protagonisti di "Ba da boom" il nuovo programma di Rtv 38 in onda da oggi sull’emittente toscana. La trasmissione, trasmessa dal martedì al venerdì con inizio alle 21, prima del film, proporrà infatti una striscia di video divertenti, selezionati, commentati e sonorizzati dalla storica coppia Marco Gabbiani e Fabrizio Mariotti che già conducono, con Aurora Ciabatti, "L’isola", sempre su Rtv 38. In Ba da booM saranno però protagonisti soprattutto i telespettatori che potranno inviare i loro video amatoriali da mandare in onda nelle diverse puntate. Per tutte le informazioni relative all’invio dei video è possibile consultare la pagina ufficiale di Rtv38.