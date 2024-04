I rider consegnano pasti alla Caritas. Burritos e nachos per gli ospiti della Casa di San Paolino

Gli ospiti della Casa di San Paolino hanno cenato con burrito e nachos. Lo speciale menu è stato donato alle 95 persone tra donne, bambini, uomini e anziani, che sono accolte nella struttura gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze da parte di Just Eat, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery. A preparare i pasti, con alcuni dei piatti presenti nel proprio menu, ci ha pensato il ristorante Ktchn Lab di Firenze. A consegnare il pasto sono stati 8 rider dell’azienda.

Si rinnova così la collaborazione tra Just Eat e Caritas per aiutare le comunità locali più bisognose. "Ringraziamo Just Eat, il ristorante Ktchn Lab e i rider che hanno permesso ai nostri ospiti di avere un pasto speciale - commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas - Iniziative come questa sono per noi un importante contributo".