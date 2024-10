I re, i principi e i granduchi del popolo. Quando a Firenze ogni rione aveva il suo

Ho visto un re? E dove che la monarchia non è che stia vivendo momenti di grande splendore? Andando a spasso per la storia di Firenze, invece, l’incontro era più frequente di quanto si potesse pensare. Non perché poteva capitare di trovarsi faccia a faccia con un Granduca o un principe di casa Medici, ma perché anche il popolo, da buon antenato degli Amici Miei pensati da Pietro Germi e portati sul grande schermo da Mario Monicelli ormai quasi cinquant’anni fa, aveva deciso di autoproclamare un sovrano di strada, di rione, se non addirittura di quartiere. Molti oggi lo ignorano, ma la conferma si trova leggendo alcune iscrizioni cinquecentesche o seicentesche che resistono ancora sui muri dei rioni cittadini. Nel 1522 in via Santa Caterina c’era addirittura un reame. E le ’potenze’, l’equivalente antico delle compagnie, delle brigate e dei vari attuali comitati festeggiamenti, imperversavano, tanto da spingere un Granduca a metterle fuorilegge per motivi di ordine pubblico.

È di questo che Duccio Moschella parla nella terza puntata del podcast Bricciche fiorentine 4.0, storie, storielle e aneddoti tratti dal mito e dalla realtà di un luogo straordinario, famoso e ancora da scoprire. Oggi dunque torna online La Nazione... da ascoltare. Oltre all’edizione cartacea e ai nostri canali online (https://wwww.lanazione.it o https://wwww.lanazione.it/firenze) la redazione di Firenze propone una serie di podcast, che sarà online due volte alla settimana - il martedì e il venerdì - e potrà essere riascoltato in ogni momento sui nostri canali web e sulle maggiori piattaforme di distribuzione.

“Lo dice La Nazione” affronterà, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo come sempre è quello di raccontare la città e di valorizzarne le voci, ma anche di andare oltre i confini di Firenze. Per collegarsi basterà digitare l’indirizzo https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione per ottenere l’elenco completo di tutte le puntate online.