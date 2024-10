I ragazzi della quinta I Geometri si sono ritrovati dopo 50 anni. Festa grande in Aula Magna

I ‘ragazzi’ della quinta I di nuovo insieme, dopo 50 anni. Emozioni e molti capelli bianchi al ritrovo degli ex studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri. Era il luglio 1974 quando i 24 allievi raggiunsero il traguardo del diploma. Oggi quei ‘ragazzi’ sono tutti settantenni. Grazie a lunghe ricerche tramite i vari social, il passaparola e altro, si sono ritrovati e hanno festeggiato all’Osteria Il Milione. E 50 anni dopo hanno anche visitato l’Aula Magna dell’Istituto messa a disposizione per l’occasione dall’attuale preside Luca Stefani e dal vice preside Fausto Moriani.