I poliziotti vanno a casa ad arrestarlo, lui li aggredisce con lo spray urticante

Sesto Fiorentino (Firenze), 15 febbraio 2025 – Un 24enne ha spruzzato spray urticante contro due agenti della polizia che ieri erano andati a casa a Sesto Fiorentino ( Firenze), a notificargli un ordine di carcerazione. I due poliziotti sono riusciti a uscire sul pianerottolo non riportando lesioni. Il giovane alla fine è stato arrestato e portato in carcere dopo anche l'intervento dell'avvocato di fiducia nell'abitazione: quando c'è stato l'intervento della polizia in casa c'era anche la madre del 24enne la quale, a seguito della reazione del figlio, si era poi rifiutata di aprire nuovamente la porta agli agenti. Lo riferisce la questura fiorentina.

L'ordine di carcerazione da notificare era per l’espiazione di una pena a un anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione. Il giovane è stato rintracciato presso una abitazione a Sesto Fiorentino dove erano appunto presenti la madre e anche i nonni affidatari. Durante le operazioni di notifica, spiega la questura, il 24enne «ha estratto improvvisamente dalla tasca dei pantaloni uno spray urticante e lo ha spruzzato in direzione del volto dei due operatori, che si sono protetti divincolandosi e defilandosi dalla nebulizzazione uscendo dall'appartamento. Da quel momento il ragazzo e la madre, dall'interno, hanno rifiutato di aprire la porta agli agenti e di dialogare con gli stessi. Dopo numerosi infruttuosi contatti telefonici con la donna e il marito, quest'ultima ha aperto la porta intorno alle 16, alla presenza dell'avvocato di fiducia sopraggiunto sul posto. L'indagato è stato messo in sicurezza, e durante la perquisizione è stato trovato con addosso due spray urticanti, e condotto in commissariato».

Al termine degli accertamenti del caso, «l'indagato, che unitamente alla madre sarà denunciato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto al carcere di Sollicciano». Sul posto intervenuti anche un'autoambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.