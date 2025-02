Orafo rapinato con lo spray urticante, i carabinieri arrestano 11 persone e ne denunciano due

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Orafo rapinato con lo spray urticante, i carabinieri

arrestano 11 persone e ne denunciano 2 contestando loro l'associazione per delinquere finalizzata a furto, rapina e ricettazione. Le ordinanze sono state eseguite ieri all'alba in provincia di Arezzo e in Campania. Stando alle indagini gli undici arrestati sarebbero coinvolti a vario titolo nel colpo messo a segno il 28 giugno scorso ai danni deltitolare della ditta Italiana Horo di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana. In base a quanto ricostruito il titolare dell'azienda, un ottantenne, fu sorpreso alle

spalle mente caricava in auto una verga in oro del peso di 15 chili e del valore di circa mille euro. I banditi gli spruzzarono in faccia il liquido urticante prima di

fuggire con il metallo prezioso servendosi di uno scooter e un'auto, ritrovati di li a poco dai carabinieri. I rapinatori indossavano cappellini e caschi ma gli elementi analizzati dagli investigatori, in primo luogo le immagini delle telecamere,

avrebbero permesso di arrivare, in otto mesi, all'individuazione degli 11 arrestati, in parte italiani in parte dell'Est europeo.