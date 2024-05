I Poeti del Piano Solo, al via la quinta edizione. Apre Omer Klein, a Stefania Tallini il gran finale

I primi concerti per pianoforte furono scritti nel primo periodo barocco. E, da allora rappresentano una sfida speciale, una competizione giocosa tra il solista e le sue creazioni, sia che si specchino nell’improvvisazione, sia che riprendano un repertorio codificato. A Firenze questo tipo di entertainment viene proposto dai ’Poeti del Piano Solo’, il festival organizzato dal Musicus Concentus in collaborazione con l’associazione Something Like This, che tiene la sua quinta edizione da oggi al 12 maggio in vari luoghi della città. La rassegna dedicata alle emozioni del pianoforte in purezza, quest’anno rende omaggio alla memoria del pianista Luca Flores ed è declinata in quattro appuntamenti. Il primo, stasera (ore 21,15), che vede protagonista, nella sua unica data italiana, Omer Klein alla sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo, è già esaurito. Il compositore jazz nato in Israele nel 1982, che nella sua lunga carriera ha pubblicato 10 album, proporrà a Firenze un mix che riflette la sua diversificata formazione e la sua vasta gamma di interessi musicali, dal jazz, all’etnica, senza scordare il sound ebraico. Domani (ore 21,15) primo di due live di seguito alla Sala Vanni di Piazza del Carmine, con il concerto, in esclusiva italiana, di Gre´gory Privat. Un pianista ricco di sfaccettature creative, nato a Martinica nel dicembre 1984 che lo scorso marzo è stato insignito del prestigioso Prix Django Reinhardt dall’Académie du Jazz come musicista francese dell’anno. L’11 maggio, stessa ora, stessa location per l’appuntamento pianistico che vede protagonista Fred Hersch. Il pianista, che da oltre 30 anni è uno dei più acclamati improvvisatori, compositori e bandleader, presenta ’Silent Listening?, il suo ultimo album uscito con ECM Records. Il 12 maggio, la rassegna si sposta alla terrazza Belvedere del Giardino Bardini con il live di Stefania Tallini, una delle più apprezzate pianiste e compositrici, che nella sua musica fonde influenze jazz, classiche e della musica brasiliana. Inizio concerto alle 18, prevendite boxol.it.

Giovanni Ballerini