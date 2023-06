I neodiciottenni protagonisti del 2 giugno

Giovani protagonisti della festa della Repubblica in piazza Mazzini. È stata dedicata a chi compie 18 anni nel 2023, la cerimonia che la presidenza del consiglio comunale ha organizzato per il 77° anniversario della nascita della Repubblica e il 75° anniversario della Costituzione italiana. Nell’occasione ai neomaggiorenni è stata consegnata una copia della Costituzione italiana. "Progettate la vostra vita da protagonisti, non delegate ad altri e non aspettate che altri pensino a fare la vostra parte", è stato detto durante l’iniziativa che ha visto anche la presenza di Bernard Dika, delegato ai giovani e all’innovazione della Regione. Sono intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Alberto Marini, i consiglieri Mauro Maioli e Giulio Cretti e il sindaco David Baroncelli.