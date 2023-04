I mercoledì dell’organo e dintorni Apre Orchestra Toscana Classica

Tornano a risuonare le canne del maestoso organo Clementi dell’Auditorium Fondazione CR Firenze per l’edizione 2023 dei "Mercoledì musicali dell’organo e dintorni", rassegna nata dalle decennali esperienze dei "Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze" - dedicati alla musica per organo – e di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti e realtà musicali. Venti serate (di cui molte a ingresso libero), da aprile a giugno che vedranno protagonisti virtuosi della tastiera di fama internazionale come Andrzej Chorosinski, Susana Garcia Lastra, Josef Miltschitzky. E ancora, Olimpio Medori, Christian Tarabbia, Giulio Mercati e Daniele Dori. La rassegna coinvolgerà anche l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, con concerti dell’orchestra e formazioni da camera di Toscana Classica – tra gli ospiti il contrabbassista Alberto Bocini - per concludersi a giugno con due serate en plein air a Palazzo Medici Riccardi. E proprio l’Orchestra Toscana Classica sarà sul palco nelle serate inaugurali di domani e lunedì a Santo Stefano al Ponte Vecchio. Debutto nel segno di Antonio Vivaldi, con Marco Lorenzini nel duplice ruolo di maestro concertatore e violino solista.

Info: http:www.toscanaclassica.com