I Medici nel Mugello Dagli Uffizi a Scarperia

Il 30 aprile si è conclusa la prima mostra mugellana di "Terre degli Uffizi", che a Bosco ai Frati ha avuto un ottimo successo con più di diecimila visitatori, e già se ne inaugura un’altra, questa volta nel Palazzo dei Vicari a Scarperia. Una mostra stavolta interamente dedicata alla casata dei Medici, che del Mugello sono originari e che in Mugello hanno lasciato importanti opere architettoniche da loro commissionate e utilizzate, dal Trebbio a Cafaggiolo, e allo stesso Bosco ai Frati. Ieri la mostra "I Medici: gente del Mugello", allestita nel Palazzo dei Vicari di Scarperia è stata inaugurata e il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt lo ha sottolineato: "Gli Uffizi rendono omaggio al Mugello, da dove – si può dire – tutto è partito: da qui provengono i Medici, che oltre ad essere abilissimi finanzieri e imprenditori, sono stati anche collezionisti e committenti sagaci. Non ci sarebbero gli Uffizi senza i Medici". "La mostra – continua Schmidt – unisce documenti preziosi ai ritratti dei principali esponenti della casata nel Cinquecento: ed è emozionante pensare che a questi volti, a questi personaggi, corrispondeva un amore forte per un territorio oggi poco noto al grande pubblico, e forse per questo ancora così autentico, ricchissimo d’arte. E lo stesso direttore degli Uffizi ha portato una buona notizia, ipotizzando che questo tipo di mostre – che portano temporaneamente in Mugello opere della Galleria fiorentina – possano diventare a cadenza annuale. La mostra, che espone quattro ritratti di famiglie dei duchi e delle loro consorti, sarà aperta fino al 5 novembre.

Paolo Guidotti