I maestri del giornalismo. Focus su Oriana Fallaci

Prosegue la rassegna ’I maestri del giornalismo’, nell’ambito dei ’Martedì del Vieusseux’ con l’appuntamento di domani dedicato a Oriana Fallaci. Organizzata dal Gabinetto Scientifico Letterario nella Sala Ferri, in Palazzo Strozzi, è dedicata al giornalismo di ieri e di oggi, in un momento storico di grande trasformazione del panorama informativo. Tutti gli incontri si svolgono alle 17,30 e sono a ingresso libero.

Domani Anna Gorini, autrice del libro ’Una straordinaria antipatica. Oriana Fallaci giornalista e scrittrice’ (Carocci), sarà in dialogo con Riccardo Nencini e Olga Mugnaini de La Nazione. Giornalista e scrittrice, prima donna italiana ad andare al fronte come inviata speciale, Oriana Fallaci ha scritto le vicende che hanno segnato il secondo Novecento e ce ne ha fatto conoscere i protagonisti, ha colto lo spirito del tempo e lo ha consegnato a una narrazione importante, attraverso un originale linguaggio giornalistico e letterario. Amata dai lettori e riconosciuta a livello internazionale, a fronte del successo è stata relegata nell’ambito dell’eccentricità. Fallaci è sempre stata scomoda, per la televisione, i giornali, i partiti, la critica, l’opinione pubblica: è stata un’autrice ’antipatica’ – si potrebbe dire, parafrasando il titolo di un suo famoso libro.