I ’Friends of Florence’ a sostegno di Degas

L’amore per Firenze e la Toscana cui da sempre Friends of Florence si ispira, hanno portato la Fondazione a uscire dall’Italia per raggiungere Parigi e sostenere il restauro di un dipinto definito un ponte stilistico fra la Francia e Firenze: il ’Ritratto di famiglia’ di Edgar Degas. L’opera è certamente scaturita dall’esperienza dell’artista durante il suo viaggio a Firenze, fra l’estate del 1858 e la primavera dell’anno successivo, che il giovane pittore fece insieme alla zia Laure de Gas e al marito il Barone Gennaro Bellelli, allora in esilio proprio a Firenze. Prima di realizzare il dipinto, e in vista della sua esecuzione, Degas, realizzò numerosi studi degli zii e delle cugine che certamente gli servirono per il Ritratto di Famiglia opera alla quale continuò a lavorare al rientro a Parigi e che terminò per l’esposizione al Salone del 1867.

Nel giugno 2022 la Fondazione ha organizzato per i propri donatori un itinerario per conoscere le opere di Monet in Normandia, Giverny e Parigi e proprio al Musée d’Orsay, grazie alla sinergia con gli American Friends Musées d’Orsay et de l’Orangerie e alla direzione del museo stesso, in quell’occasione, si aprì per Friends of Florence la possibilità di restaurare l’opera di Degas ’Ritratto di famiglia’ (conosciuto anche come ’La Famille Bellelli’), un vero ponte stilistico e culturale tra la Francia e Firenze.

"Friends of Florence è onorata di aver sostenuto il restauro di un’opera così importante per l’arte mondiale. – Sottolinea la presidente Simonetta Brandolini d’Adda – L’opera testimonia in tutta la sua bellezza sia il genio creativo di Edgar Degas, sia l’esistenza per l’artista di una relazione fra la Francia e Firenze dove il pittore visse fra l’estate del 1858 e la primavera del 1859." L’opera è esposta all’interno della grande mostra aperta dal 28 marzo al 23 luglio al Musée d’Orsay a Parigi dedicata a Manet e a Degas.