I dializzati potranno andare in vacanza. L’Asl autorizza a partire medici e infermieri

La vacanza del gruppo dell’associazione S.A.N.I. si farà: i 10 pazienti in dialisi con le loro famiglie, quindi in tutto una trentina di persone, possono preparare le valigie direzione Terracina dal 22 al 29 settembre. Lo assicura la Asl rispondendo al timore degli aspiranti vacanzieri. Da 13 anni riescono – con grande fatica organizzativa – a prenotare un periodo di ferie che allo stesso tempo garantisca loro le cure fondamentali per la loro vita. Un momento di svago e leggerezza, sempre pensando alla propria salute, organizzato verso la fine di settembre per non incidere sulla quotidianità degli ospedali in un periodo di turni di ferie dei dipendenti. Alcuni infermieri e medici che li seguono tutto l’anno, infatti, devono partire al loro seguito per assisterli anche fuori sede. Ma finora la firma autorizzativa della "trasferta" da parte dei vertici della Asl non era ancora arrivata, così l’associazione aveva denunciato il timore di perdere vacanza e soldi già versati.

"Anche quest’anno, come sempre, tutti i pazienti dializzati svolgeranno la vacanza quando e dove concordato – garantisce il direttore del dipartimento delle specialistiche mediche, Pasquale Palumbo –. Potranno fare la vacanza programmata a Terracina e già da tempo autorizzata per settembre". L’organizzazione del dipartimento comporta il coinvolgimento dei medici nefrologi e degli infermieri del servizio di dialisi dell’azienda, alcuni dei quali si spostano a lavorare proprio nella sede della vacanza. L’organizzazione del viaggio, ricorda la Asl, non è semplice "e la gestione temporanea della terapia in un’altra struttura è spesso complessa. Ma la Asl Toscana centro, comprendendo l’importanza dell’iniziativa, ha sempre continuato a dare negli anni a questi pazienti la possibilità di fruire del servizio di dialisi anche nel periodo di vacanza". Nel 2023, sottolinea l’azienda, le strutture di nefrologia di tutta l’Asl Toscana centro (Empoli, Pistoia, Prato e Firenze) hanno eseguito 176 trattamenti dialitici per pazienti che, invece, si sono trovati in vacanza nel nostro territorio. Manuela Plastina