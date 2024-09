I Cucciolini in regalo. Con l’abbonamento digitale

Un’offerta impredibile per tutti i lettori dell’edizione digitale, che potranno rimanere aggiornati con tutte le notizie e ricevere a casa i Cucciolini tutti da collezionare!

È la nuova iniziativa della Nazione, pensata anche per i piccoli lettori, che potranno ottenere il premio da coccolare. Basta abbonarsi all’edizione digitale per poter ricevere due dei sei cucciolini a disposizione. I pupazzetti da 15 centimetri riproducono gli animali che abitano le nostre montagne, colline e pianure. Sono colorati, morbidi e amici dell’ambiente, grazie alla loro visione green: sono composti al 100% da materiale riciclato, ideati, imbottiti, cuciti e confezionati in Italia con materia prima di provenienza extra Ue. Anche il perno dell’etichetta è composta da materiale biodegradabile (Pla) e i cartellini sono in carta riciclata, con le stampe in inchiostro di soia.

Ma chi sono? Il goloso di miele, l’orso Ubaldo, passando per il simpatico riccio Riky. Accanto a loro il cinghiale Ciccio e la furba volpe Rossella. Gli fanno compagnia, poi, Lillo il lupo e Dina il daino.

Per ricevere i due simpatici peluche basterà sottoscrivere 3 mesi di abbonamento digitale al quotidiano La Nazione, a soli 6 euro al mese. Si potranno, naturalmente, scegliere. E sottoscrivendo altri mesi di abbonamento sarà possiible ricevere gli altri in omaggio, fino a completare l’intera collezione.

E come si fa nel concreto a riceverli? Basta collegarsi al sito dedicato www.lanazione.it/cucciolini, oppure inquadrare il qr code qui accanto, scegliere l’opzione di abbonamento, effettuare la login oppure registrarsi con email e password; compilare il form con i dati personali (nome, cognome, indirizzo di spedizione del premio, numero di cellulare); scegliere i peluche; confermare l’ordine e... attendere l’arrivo dei Cucciolini a casa. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected]. La promozione è già attiva e continuerà fino al 31 ottobre 2024.