I compagni ricordano Roberto Due borse di studio in suo onore

In ricordo di Roberto Frezza, l’associazione a lui intitolata da amici ed ex compagni con il motto "Never Back Down" assegnerà due borse di studio da 500 euro l’una. Domani al giardino della Resistenza di Antella l’iniziativa sarà presentata insieme a una campagna di pulizia straordinaria e collettiva del parco, promossa dall’associazione con gli Angeli del Bello. Il pomeriggio, intitolato "Abbraccio Verde", è aperto a tutti i cittadini. Ritrovo alle 15: i partecipanti sono invitati a indossare una maglietta colorata e riceveranno un kit per la pulizia. Per l’occasione saranno anche ritinteggiati gli arredi del giardino, tavoli e sedute. Saranno presenti anche i genitori di Roberto col sindaco Francesco Casini, l’assessore all’ambiente Enrico Minelli e il preside del Gobetti Volta Simone Cavari. Venti anni, promessa del calcio, ex studente dell’istituto superiore di Bagno a Ripoli, Roberto è morto poco più di un anno fa per un incidente difficile da accettare; scavalcando un cancello, era entrato di notte nella sua ex scuola insieme a un amico. Salito sulla scala antincendio, forse per un selfie, ha perso l’equilibrio ed è morto per i traumi riportati nella caduta. I suoi amici e i docenti hanno anche piantato in suo ricordo un albero nel giardino della scuola con una targa che ricorda il suo amore per la vita.