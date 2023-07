I Cantieri Stradali di Impruneta non vanno mai in Ferie: Via Colleramole e Montebuoni in Lavori

Con la fine di luglio e – si immagina – strade meno trafficate, partiranno vari cantieri sulla viabilità di Impruneta. Da lunedì prossimo e fino al 4 agosto per lavori Publiacqua, via Colleramole sarà chiusa all’altezza del civico 53, così come via Fabbiolle nel tratto attorno al numero 17. Qualche disagio al traffico è previsto sempre lunedì anche in via della Resistenza e Montebuoni: saranno istituiti divieto di sosta e cambio di circolazione (senso unico alternato) per far posto agli operai intento nello smontaggio di una gru. E ancora via Montebuoni insieme a via Cappello sarà coinvolta in un ulteriore cantiere, a seguire, stavolta di asfaltatura: il periodo del cantiere andrà dal 4 all’11 agosto. I lavori saranno anticipati di un giorno da divieto di sosta e transito all’altezza del civico 137 di via Montebuoni per posizionare delle betoniere.