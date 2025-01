I Bridgerton a lume di candela. I brani della serie in chiave classica

Aspettando la quarta e attesissima stagione della serie Netflix ’Bridgerton’ – le sui riprese sono in corso – per chi ama le storie immerse nell’atmosfera dei castelli inglesi, il fruscio dei meravigliosi abiti nel colore in voga all’epoca, l’azzurro polvere, i pettegolezzi, gli scandali e il romanticismo in abiti Regency, l’appuntamento da non perdere è con i concerti Candlelight.

Un evento immancabile per gli appassionati della serie fenomeno, ma anche per chi ama la bella musica unita a un’atmosfera semplicemente magica. Il 9 e il 16 gennaio (ore 19,30 e 21,30) alla Limonia di Villa Strozzi sarà possibile assistere all’esclusivo ’Bridgerton Candlelight Concert’, evento nato dalla collaborazione tra Netflix, Shondaland e Fever. Si tratta di un’esperienza musicale multisensoriale dal vivo, unica nel suo genere, illuminata da migliaia di candele che trasporteranno gli spettatori nell’Inghilterra di inizio del diciannovesimo secolo per conoscere da vicino gli otto figli del visconte Bridgerton: il primogenito Anthony, poi Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e la piccola Hyacinth. E tutti gli altri personaggi nati dalla penna dell’americana Julia Quinn e poi trasportati sul piccolo schermo dalla sceneggiatrice Shonda Rhimes.

Se la particolarità di questi appuntamenti si deve, in primis, al fatto di poter assistere a un concerto di archi (l’Ensemble Bisentium nel caso dei concerti fiorentini) a lume di candela, in una location molto suggestiva, la ciliegina sulla torta è rappresentata dalla musica che si ascolta.

In ’Bridgerton’ la colonna sonora resta uno dei punti di forza, grazie alle rivisitazioni di brani iconici: da ’Bad Guy’ di Billie Eilish a ’Thank U, Next’ di Ariana Grande, da ’Give Me Everything’ di Pitbull featuring Afrojack, Ne-Yo e Nayer a ’Cheap Thrills’ di Sia, ovvero grandi successi pop suonati dal quartetto di archi, per un’avvolgente sensazione musicale. Del resto l’obiettivo dei concerti Candlelight è chiaro: rendere più accessibile la musica classica, attraverso la scelta di grandi artisti o opere, che abbraccino un ampio e sfaccettato pubblico. Insomma, riprendendo proprio le battute della serie tv, "cari lettori, Lady Whistedown ha dato il suo verdetto: l’evento più atteso della stagione è arrivato!"