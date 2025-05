I Baustelle alle Cascine: "Due giorni all’Anfiteatro. Qui live, dj set e interviste"

L’invasione dei ’galattici’ inizia domenica all’ora del tè. Al centro di tutto, loro, i Baustelle, primo motore immobile (o quasi) di una due giorni che li vedrà dialogare sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine, Ernesto de Pascale con giovani artisti "che hanno la caratteristica di porsi in una maniera alternativa al modo ormai codificato e poco eccitante di fare musica in Italia" come ha scritto Francesco Bianconi sui social annunciando l’evento. "Artisti che, come noi, credono ancora all’importanza della musica live come forma di espressione, che credono nella musica popolare come forma sperimentale". Oltre ad esibirsi, infatti, la meglio gioventù individuata dal trio di Montepulciano sarà protagonista di momenti di talk e approfondimento.

"Perché i ragazzi devono sapere che è ancora possibile stare al di fuori di certi codici e ancora possibile inventare forme di espressione valide quanto quelle già esistenti e battute". Concepito sulla scia di ’El Galactico’ decimo capitolo di una discografia varata venticinque anni fa (da qui la sontuosa idea di festeggiare con una celebrazione ad hoc), il festival mantiene la stessa formula in entrambe le giornate; si comincia alle 17.30 con una selezione musicale seguita alle 18.15 da un podcast live a cura de Il Post, dagli show degli ospiti in cartellone e, alle 21.15, quello dei Baustelle. Epilogo alle 23 con un dj set.

Già esaurita la giornata di domenica de El Galactico Festival, che per il podcast prevede le presenze di Matteo Bordone & Daniela Collu (’Canzoni tremende e senza vergogna’) seguiti alle 19.30 dai Neoprimitivi, alle 20.15 da Emma Nolde e, dopo i padroni di casa, dal dj set, di Pierpaolo De Sanctis.

Lunedì, invece, l’appuntamento della fascia riservata al podcast è con Stefano Nazzi, che proporrà al popolo delle Cascine una puntata speciale del suo “Indagini”, a cui seguirà il set dei Delicatoni (19), quello di Marta Del Grandi (20.15) e, dopo i Baustelle, il dj set di Bassolino. Da notare che la scaletta dei due show della band di ’Spogliami’ sarà “speciale, unica e irripetibile”, quindi completamente diversa da una sera all’altra, e aperta all’intervento di ospiti a sorpresa. "Perché – precisano Bianconi, Bastreghi e Brasini – siamo dei signori di una certa età biologicamente, ma ci sentiamo vivi come musicisti e quindi ci piace avere a che fare con due cose: il nuovo e l’ignoto". E se lo dicono loro…

