I 50 anni del Movimento per la Vita. Nel messaggio di saluto il Papa cita il "germoglio" di Firenze

Ormai all’inizio della quarta settimana di ricovero al Gemelli, il Papa non può celebrare la messa nella Basilica di San Pietro per il Movimento per la Vita, che con i suoi volontari partecipa anche al Giubileo del volontariato. Ma manda un messaggio, letto dal cardinale Pietro Parolin (nella foto) in cui non può non toccare anche la sua condizione di malato. Bergoglio ricorda che "l’occasione che vi ha radunati a Roma è importante: il cinquantesimo anniversario del Movimento per la vita, il cui primo germoglio è stato a Firenze nel 1975" grazie a Carlo Casini e a Maria Cristina Ogier, giovane fiorentina morta l’anno precedente a 19 anni, che insieme al padre Enrico, ginecologo, si era spesa per la difesa della vita nascente, tanto che lo stesso Papa Francesco l’ha proclamata Venerabile.