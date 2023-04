I 120 anni della banca nata in parrocchia

di Leonardo Bartoletti

"Dopo i Vespri, dodici persone, con alla testa il sacerdote, don Ilario Maestrini, si erano riunite nella sala terrena della casa parrocchiale (...) davanti al notaio Giuseppe Fabbrini, per costituire la Cassa Rurale di Prestiti di Pontassieve". Parole storiche, che sono alla base della creazione della Bcc Pontassieve. Sono passati ormai 120 anni dalla nascita del Credito Cooperativo, nel capoluogo. Tutto - come narra la storia delle Banche di Credito Cooperativo - è nato intorno alla Parrocchia, con lo spirito di sostenere l’accesso al credito per quelle persone che, per differenti motivi, non avevano i requisiti previsti per ottenerlo. Era il 19 aprile 1903 quando fu costituita a Pontassieve la Cassa Rurale di Prestiti di Pontassieve, oggi Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve. In tutti questi anni la banca ha incontrato persone e idee, ha visto nascere progetti, ha sostenuto le famiglie e incoraggiato lo sviluppo di imprese e dell’associazionismo locale. Desiderosi di rispondere ai valori, e consapevoli a volte anche dei limiti, la banca locale ha cercato di accompagnare il cammino della comunità, attenti non solo a svolgere il compito di banca, ma a farlo con la passione e con la cura che il territorio e la comunità meritano.

"Questi anniversari non possono mai essere dati per scontati – dice il presidente della Bcc Pontassieve, Matteo Spanò –. Oggi dobbiamo festeggiare un’idea, un sogno che continua. Il 2023 deve essere occasione per ricordare la nostra storia, rendendo omaggio a coloro che hanno aiutato la banca a radicarsi e a crescere in questa realtà. Abbiamo pensato ad alcune iniziative, durante tutto l’anno, per ricordare insieme questo importante momento per la banca e per l’intera comunità. Inizieremo il 19 aprile, con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, dove è nata la nostra banca". Il 5 maggio, poi, la banca dedicherà un particolare omaggio a coloro che, da oltre cinquant’anni, fanno parte della compagine sociale.