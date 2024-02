Human Company chiama. Si aprono 340 posizioni

Continua la campagna di selezione e reclutamento di personale da parte di Human Company, azienda di riferimento nell’ospitalità in Italia e attiva da oltre 40 anni nel turismo all’aria aperta, in vista della nuova stagione. Il gruppo si prepara alla riapertura delle strutture con un piano di assunzioni. Nel dettaglio, spiega l’azienda, in Toscana sono aperte oltre 340 posizioni nei villaggi della costa (Park Albatros a San Vincenzo, Montescudaio), nell’interno della regione (Norcenni Girasole e tenuta Palagina alle porte del Chianti a Figline Valdarno), a Firenze il Plus Hostel in via Santa Caterina d’Alessandria e lo ‘lo hu Firenze camping in town’ in via Dalla Chiesa. Ecco le figure ricercate: addetti per l’accoglienza degli ospiti e la gestione delle prenotazioni, per il coordinamento del personale della reception e addetti agli info point, incaricati di fornire informazioni sulla struttura, gli eventi e le esperienze pensate per conoscere al meglio il territorio circostante. . Per candidarsi: https://lavoraconnoi.humancompany.com/