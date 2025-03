Hubble, fucina di talenti da trenta milioni. Selezionate le sei startup più originali

La fucina di talenti di Hubble vale 30 milioni. Uno dei programmi di accelerazione per startup digitali più conosciuti in Italia, nato dalla collaborazione pluriennale e consolidata tra Fondazione CR Firenze e lo startup studio Nana Bianca, insieme alla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università degli Studi di Firenze. Il programma ha preso avvio nel 2017 e ha sancito l’inizio di una sinergica collaborazione tra Fondazione CR Firenze e Nana Bianca. Sono state 51 le startup che hanno completato il percorso di Hubble e che hanno dato lavoro stabile a 200 persone, secondo i dati elaborati da Nana Bianca, hanno raccolto sul mercato 14,7 milioni di euro e hanno prodotto un fatturato in pochi anni di oltre 30 milioni di euro.

Le sei startup selezionate per Hubble 9 riceveranno ognuna un contributo in denaro di 60 mila euro - con la possibilità di ottenere altri 40 mila euro in base alla performance - potranno contare su una mentorship di alto profilo, quattro mesi di sessioni di formazione, il meglio dei servizi digitali per lo sviluppo del loro business. Ieri l’evento di lancio dell’edizione numero 9 di Hubble, con progetti e idee innovative: Una app per creare racconti personalizzati per i bambini grazie all’intelligenza artificiale, un personal shopper virtuale, una per aiutare i personal trainer a organizzare il loro lavoro. Un nutrizionista digitale, una app che seleziona i migliori articoli di stampa specializzata per la tua informazione quotidiana, un servizio di car pooling a Firenze, per semplificare la vita ai pendolari e alle aziende del territorio.

I progetti imprenditoriali selezionati sono stati ideati da team con una media di età di 30 anni. Quattro su sei sono stati fondati nel 2024, cinque hanno la sede a Firenze.

"Con Hubble selezioniamo e aiutiamo a sviluppare nuovi progetti imprenditoriali che si distinguono sia per la tecnologia utilizzata - ha detto il direttore generale di Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori -, ormai imprescindibile lo strumento dell’intelligenza artificiale e la profilazione di algoritmi avanzati, ma anche per le competenze e le qualità dei team che hanno ora la possibilità di entrare a far parte di una comunità e costruire al meglio il loro futuro imprenditoriale. L’ Innovation Center si conferma il luogo dove la nostra città e i nostri giovani possono venire per confrontarsi e capire i nuovi orizzonti del mondo digitale".