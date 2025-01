"Ho un pacco per il suo vicino ma deve pagare 10 euro". Anziano truffato a Monticelli

Una variante di una già nota truffa si sta verificando in città. Ultimo episodio segnalato, venerdì mattina a Monticelli. Il truffatore, descritto come un uomo molto distinto, in là con gli anni, italiano, alto circa 1,70, stempiato, si è presentato alla porta di un anziano in un condominio di via San Vito e gli ha detto che era lì per consegnare degli auricolari che il vicino di casa aveva ordinato. L’anziano di buon grado si offerto di prendere in custodia gli auricolari; ma a questo punto il truffatore ha chiesto 10 euro, senza lasciare ovviamente nessuna ricevuta. "Aveva modi affabili, era vestito elegante con un cravattino, tutto sembrava meno che un truffatore per pochi spiccioli – spiega la vittima – Sembrava conoscesse effettivamente il vicino, visto che mi ha fatto nome e cognome (che non è sul campanello) ed era bravo a sviare il discorso quando gli chiedevo di lasciarmi il suo nome o un contrassegno dell’acquisto".