"Ho letto tutti i programmi"

Nato in Oltrarno e poi passato in Campo di Marte, il 57enne Fabio Fiorini, impiegato di banca, è un fiorentino vero.

Come si è preparato per queste elezioni? Al dibattito de La Nazione stasera ci saranno dieci candidati...

"In tutti questi anni ho sempre seguito i miei valori, cercandoli in coloro votati alla mia stessa causa. C’è da dire che molti politici di oggi sembrano non ricordare le proprie radici, allontanandosi sempre più dal proprio elettorato".

A cosa si riferisce?

"Le politica è sempre più apparenza. Molti esponenti non ascoltano più i cittadini adoperandosi in opere più di facciata che di reale bisogno".

E quindi come ha fatto a capire per chi votare?

"Intanto ho letto i programmi, trovando quello che mi ha coinvolto in tutto e per tutto. Mi sono mosso anche per conoscere direttamente alcuni candidati, mi pare importante. Penso che siano affidabili e con delle buone idee".

Ci saranno sorprese?

"Non credo, anche se parlando con diverse persone ho notato una gran disaffezione verso la sinistra maggioritaria. Vinceranno, ma non con i margini di un tempo".

Mattia Lupini