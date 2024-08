Harry Potter mania. Signa è ancora Hogwarts

Per i nati negli anni Novanta, Harry Potter non è solo il personaggio ben riuscito di una serie di romanzi di successo, trasposti in film altrettanto popolari, ma l’amico, il compagno di un viaggio lungo almeno dieci anni (quindici, considerando i film), incontrato alle elementari o alle medie e lasciato molto più in là o magari mai.

L’Harry Potter mania, infatti, è un fenomeno planetario e transgenerazionale che ha visto al cinema nonni e nipoti accomunati dallo stesso comune sentire verso il maghetto e il meraviglioso mondo creato attorno a lui. Il mondo magico creato da J. K. Rowling è pronto per sbarcare, per il secondo anno consecutivo, a Signa. A villa Alberti, da domani al 1° settembre è in programma il raduno nazionale dei fan di Harry Potter: un colpo di bacchetta per l’incantesimo ’Alohomora’ e le porte dell’Accademia Caput Draconis si apriranno, proprio come a Hogwarts. La sei giorni di scuola di magia e stregoneria, dove si potrà esercitarsi a creare pozioni, eseguire mirabolanti incantesimi e immergersi in una storia ricca di misteri da risolvere, ha al centro il gioco di ruolo dal vivo a tema Harry Potter intitolato ‘Il Quarto Cerchio’. Spazio, poi, al torneo di quidditch, duelli di incantesimi, il ballo del ceppo alla piscina dei Renai e tanto altro.

A promuovere l’evento è ’Revelio’, l’associazione nata nel 2024 da un gruppo di amici appassionati del mondo del fantasy con un’esperienza decennale nell’organizzazione di eventi di gioco di ruolo dal vivo. L’evento è promosso con la collaborazione della Pro Loco di Signa e patrocinato dal Comune. L’età minima per la partecipazione è 16 anni; tutte le info sul sito www.associazionerevelio.it.

B.B.