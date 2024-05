Guida sicura, l’iniziativa

Sabato in piazza Ficino sarà possibile fare una prova di guida sicura su un vero circuito. Dalle 16 al via l’iniziativa di Aci e polizia municipale dal titolo "Quando sei alla guida… PensACI". Accompagnati da un istruttore, i partecipanti si confronteranno con vari scenari di pericolo, come la velocità, la guida in stato di ebbrezza o la presenza di pedoni o di ostacoli in strada; verranno messi alla prova anche con alcune distrazioni, come l’uso del telefonino alla guida. L’iniziativa fa parte del programma di sicurezza e educazione stradale che la polizia e Aci stanno dedicando agli studenti e ai neopatentati; questa settimana si conclude in piazza della Fattoria: i giovani delle scuole hanno l’opportunità di confrontarsi coi giusti comportamenti da tenere quando ci si trova in strada come guidatori e come pedoni.