Guerra alle zanzare, maxi piano. La battaglia si sposta nelle frazioni

Prosegue la battaglia del Comune di Reggello contro le zanzare: oltre a essere fastidiose e provocare prurito, quelle tigre possono essere anche portatrici di malattie.

La loro proliferazione va dunque va prevenuta.

L’amministrazione reggellese ha già provveduto nei mesi scorsi: fino ad oggi, sono stati trattati 4.429 pozzetti e caditoie lungo 211 tratti di strada. Sono già stati effettuati due cicli di disinfestazione.

Da lunedì ne partirà un terzo: inizierà dalla frazione di Matassino e si estenderà progressivamente a tutte le frazioni nel corso delle prossime due settimane. Si tratta di un ciclo di disinfestazione antilarvale che fa parte del piano di controllo delle zanzare nelle aree pubbliche.

Ma il Comune da solo non può risolvere il problema: è necessaria la collaborazione di tutti. Per questo l’amministrazione invita i cittadini a collaborare attivamente, adottando tutte le misure necessarie per evitare la proliferazione delle zanzare, come l’eliminazione di ristagni d’acqua nei propri spazi privati. Non bisogna per esempio lasciare residui di acqua stagnante in vasi e sottovasi, vanno coperti i bidoni, bisogna tenere pulito. Per informazioni su come combattere le zanzare, contattare l’ufficio ambiente del Comune.

Manuela Plastina