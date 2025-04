Guerra ai furbetti dei rifiuti. Otto denunce in pochi mesi

Otto notizie di reato comunicate alla Procura della Repubblica, fra discariche abusive, macerie abbandonate per strada e altri comportamenti illeciti. È il bilancio dei controlli effettuati, da inizio anno, dalla polizia locale di Signa e dagli ispettori ambientali di Alia. "Grazie a interventi mirati e a un’attenta attività di indagine – spiega il comandante dei vigili, Fabio Caciolli - sono stati individuati e sanzionati diversi responsabili di tali comportamenti dannosi per l’ambiente e per la comunità".

Tra gli interventi più rilevanti quello dello scorso gennaio quando, in via dei Colli, è stato accertato l’abbandono di macerie e scarti derivanti da attività edilizia e di cantiere. Le indagini hanno permesso di denunciare il titolare di un’impresa artigiana di restauri edili residente a Signa e di elevare nei suoi confronti una sanzione amministrativa di 6.500 euro. Successivamente, a marzo, in via del Metolo, all’altezza della rotatoria con via Arte della Paglia, sono stati trovati 12 sacchi contenenti scarti di pellame. Le indagini, condotte dagli ispettori ambientali di Alia, hanno permesso di risalire a una pelletteria con sede a Signa, gestita da una cittadina cinese, che è stata denunciata e sanzionata con ulteriori 6.500 euro. Determinante, in questo caso, è stato il ritrovamento tra i rifiuti di una distinta di pellame emessa da una conceria di Santa Croce sull’Arno.

"Questi interventi – ha commentato ancora il comandante Caciolli - dimostrano l’impegno della nostra polizia locale e degli ispettori di Alia nel contrastare l’abbandono dei rifiuti. Individuare i responsabili è stato possibile grazie a sopralluoghi mirati e a un’ispezione del contenuto dei sacchi". Soddisfatti anche l’assessora alla polizia locale, Eleonora Chiavetta, e quello all’ambiente, Federico La Placa: "L’abbandono dei rifiuti – hanno detto - è un reato punibile severamente, con sanzioni pecuniarie e denunce penali. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Alia, continuerà a intensificare i controlli. Cogliamo l’occasione per invitare la cittadinanza a segnalare".

Lisa Ciardi