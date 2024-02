"Guasto elettrico a Signa: disagi a Castello per interruzioni di internet e elettricità"

Elettricità e internet a singhiozzo, a Signa. Un guasto ha colpito la linea elettrica di una parte di Castello, nella zona di via dell’Orologio, nella tarda serata di sabato. Sul posto i tecnici di Enel, che hanno riparato il gusto in circa un’ora di tempo. Ma anche ieri mattina non sono mancati i disagi, con una serie di interruzioni al traffico dati, sia su linea fissa che su cellulare. Diversi i disagi delle famiglie e delle attività del centro. La situazione è tornata alla normalità intorno all’ora di pranzo.