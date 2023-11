Guasto alla rete. Molte zone sono isolate

Salaiole, Polcanto, Molinuccio. Queste le aree di Borgo San Lorenzo che da venerdì scorso sono isolate, a causa di un guasto sulla rete telefonica. È stato tranciato un cavo in fibra, niente internet e telefoni, e c’è bisogno anche di Enel, per la riparazione, dovendo operare su un traliccio. Il sindaco Paolo Omoboni (in foto) ha scritto alla prefettura e alla protezione civile: "Da venerdì molte famiglie non solo non hanno una connessione, ma come alle Salaiole dove non c’è segnale telefonico, risultano praticamente irraggiungibili". Al momento l’intervento necessario di Enel è in programma mercoledì, perché le procedure richieste rendono necessaria la comunicazione preventiva dovendo staccare l’alimentazione a due cabine. "Abbiamo contattato uffici e referenti – dice l’assessore Galeotti - per capire se sono possibili procedure di emergenza, ma non risulterebbero presenti i presupposti per attivarle".