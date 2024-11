Guasto alla caldaia, 250 studenti restano al gelo

Con l’abbassamento delle temperature esterne, i circa 250 studenti delle scuole medie di Tavarnuzze hanno sentito molto freddo anche nelle aule, tanto che qualcuno ha chiesto di poter tenere il giubbotto durante le lezioni. Tutta colpa di un guasto all’impianto idraulico collegato alla caldaia, che ha mandato in tilt tutto il sistema togliendo sia la possibilità di avere l’acqua calda che un po’ di riscaldamento con cui affrontare questi primi giorni più rigidi. Il guasto è stato segnalato nella giornata di venerdì scorso dagli insegnanti e dalla direzione della scuola superiore di primo grado Ghirlandaio di via Maggio.

L’ufficio tecnico comunale si è messo all’opera per capire dove fosse il problema che si è rivelato più complicato del previsto. Gli operai specializzati hanno predisposto un’apertura per l’ispezione sotto il pavimento e hanno trovato il guasto: si tratta di una falla in una tubatura che passa sotto i banchi e le sedie. È un lavoro impegnativo, hanno riferito al sindaco Riccardo Lazzerini, all’assessore ai lavori pubblici Marco Canuti e alla dirigente scolastica Teresa Iuliano che hanno voluto seguire l’ispezione in prima persona. Ma non bastano poche ore per rimediare, dicono i tecnici.

Nel frattempo alcune classi sono state spostate nella vicina scuola primaria "Alice Sturiale" i cui bambini hanno accolto i loro "colleghi" più grandi per garantire loro la continuità didattica in un ambiente adeguatamente riscaldato. La ditta che sta svolgendo la riparazione sulla Ghirlandaio dovrebbe concluderli in queste ore, assicurano dal Comune. "Stiamo monitorando costantemente la situazione e l’avanzamento dei lavori – dicono Lazzerini e Canuti - consapevoli dei disagi per i quali ci scusiamo con le famiglie e gli alunni, ma confidiamo di risolvere l’emergenza nel minor tempo possibile".

E lanciano accuse dirette contro i loro predecessori: "Ci rammarica dover constatare un approccio molto superficiale da parte delle precedenti amministrazioni verso un’infrastruttura scolastica di oltre 40 anni, che ora richiede interventi urgenti". Il funzionamento delle caldaie è infatti un problema anche nella biblioteca comunale e nel palazzetto dello sport "strutture che scontano le conseguenze di una mancata manutenzione adeguata su problemi noti", con conseguenze gelide per i rispettivi avventori e dipendenti.

Manuela Plastina