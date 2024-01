Lite per un farmaco, dottoressa della guardia medica aggredita da una paziente

Campi Bisenzio (Firenze), 24 gennaio 2024 – Attimi di paura ieri sera a Campi Bisenzio per una dottoressa che è stata aggredita da una paziente all'interno dei locali della guardia medica.

Nella serata di sabato 27 gennaio una donna 50enne italiana si è recata nell'ambulatorio reclamando in malo modo la prescrizione di un farmaco. Conoscendo già la paziente per pregressi fatti, il medico le ha impedito l'accesso e mentre stava cercando di chiudere la porta d’ingresso è stata picchiata dalla 50enne. La dottoressa ha riportato contusioni ad una spalla.

La paziente si è poi allontanata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Piero a Ponti. La dottoressa della guardia medica è stata trasferita dai sanitari del 118 trasportata presso l'ospedale fiorentino Careggi in codice verde per le cure del caso. Il servizio notturno della guardia medica a Campi Bisenzio è stato sospeso. La 50enne italiana è stata denunciata per ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.

