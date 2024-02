GREVE IN CHIANTI L'assessorato alla Cultura di Greve in Chianti organizza una rassegna di eventi e incontri con gli autori, che offre un viaggio nel passato del Novecento. La biblioteca circolante di Greve in Chianti, una delle prime in Toscana, promuove la diffusione della conoscenza e l'alfabetizzazione dei ceti meno abbienti. La conferenza "Cronaca nera grevigiana medievale" di Italo Baldini e l'evento "Il Giaggiolo" sono solo alcuni degli appuntamenti in programma.