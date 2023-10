"Grazie Patrizia: Bartalesi va in pensione a Barberino Tavarnelle"

Patrizia Bartalesi va in pensione. E l’amministrazione comunale e i colleghi hanno salutato con affetto la dipendente che lascia il lavoro dopo quasi 42 anni di servizio. Patrizia Bartalesi ha iniziato a lavorare per il Comune di Barberino come comandante della polizia municipale per poi proseguire l’attività amministrativa negli uffici Tributi e Svec. "È stata una risorsa importante – ha dichiarato il sindaco David Baroncelli – esprimo da parte dell’amministrazione comunale un sentito grazie".