Grave una donna dopo lo schianto contro l’autobus

Carambola a tre su via Pestalozzi, e una donna in gravi condizioni. L’incidente ieri intorno alle 11; prima un frontale, tra un bus di linea e una Fiat 600 condotta da una 73enne scandiccese, C.B.: l’utilitaria si è incastrata tra le lamiere dell’autobus e la donna, che aveva riportato gravi traumi non riusciva a uscire dal mezzo. Nel sinistro rimane poi coinvolta anche un’altra un’utilitaria, una Citroen condotta da S.R., 59 anni. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi; sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso la strada per permettere ai vigili del fuoco di estrarre la donna dalla vettura e consegnarla ai soccorritori. La 73enne è stata ricoverata d’urgenza a Careggi in codice rosso: gravi condizioni. Ricoverati a Torregalli la 59enne che era alla guida dell’altra utilitaria e l’autista del bus, S.D.P, di 52 anni. Gli agenti della municipale hanno riaperto la strada intorno alle 13,30.