Grassina piange Novella Calvelli. Solo pochi mesi fa aveva perso sia il padre che il fratello

Novella era la prima figlia di Alessandro Calvelli: per 10 anni (dal 2004 al 2014) vicesindaco al fianco di Luciano Bartolini, era attivissimo nel mondo dell’associazionismo locale. Già presidente della Giostra della Stella – Palio delle Contrade e dell’Acli di Grassina e provinciale, è stato figura attiva della Fratellanza Popolare, del Cat, della Caritas, della Filarmonica Cherubini, dell’associazione Nuovi Orizzonti. Se n’è andato all’inizio di marzo 2023 per un infarto all’età di 76 anni. Un anno dopo, nel maggio 2024, lo ha raggiunto anche il secondo figlio: Subramani aveva solo 41 anni, ucciso da una brutta malattia.

Padre di un bimbo che oggi ha 10 anni, dipendente della B&C Speakers di Vallina, era una persona a cui non si poteva non voler bene, molto attiva in paese, sempre sorridente e sempre a disposizione degli altri. Anche Novella è molto amata da tutti, per la sua generosità e attenzione nei confronti della comunità e degli altri. Lavorava alla bioMérieux. Follemente innamorata della sua famiglia di origine, del marito e delle figlie, aveva sofferto molto sia la morte del padre che dell’amato fratello, tanto da scegliere una foto di loro due insieme come immagine dei suoi profili social.

Insieme, Novella e Subramani coi loro figli e coniugi, avevano a inizio 2024 inaugurato la panchina coi colori della pace e dei diritti davanti al circolo Acli di Grassina dedicata a babbo Alessandro e a Marzia Fabiani, scomparsa pochi mesi prima. Il funerale religioso sarà celebrato domani alle 10 nella sala dell’Acli, come avvenuto anche per babbo e fratello. «La notizia della sua scomparsa ci ha sconvolto», la ricorda con affetto il sindaco Francesco Pignotti. Alla famiglia di Novella, al marito Riccardo, alla mamma Laura e ai figli, le più sincere condoglianze anche da parte della redazione della Nazione.