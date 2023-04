L’addio a Calvelli Stamani le esequie

Stamani alle 10,30 nella chiesa intitolata a San Michele Arcangelo a Grassina dove era stato a messa poche ora prima della sua morte, Alessandro Calvelli (nella foto) riceverà l’ultimo saluto. Immaginabile la presenza di tante persone alle esequie di colui che è stato vicesindaco per dieci anni accanto a Luciano Bartolini, ma che ha avuto un ruolo attivo e appassionato in gran parte dell’associazionismo locale, dal Palio delle Contrade al Cat della Rievocazione storica di Grassina, dalle Acli alla Filarmonica, solo per citarne alcune.