Grassina La nuova passerella ora è realtà

di Manuela Plastina

È finalmente aperta e transitabile, anche da chi ha problemi motori, la nuova passerella ciclo-pedonale sul torrente Grassina. Un percorso con finiture in acciaio corten (come il materiale che riveste la parete del ponte-giardino della vicina Casa del Popolo di Grassina), lungo circa 17 metri e largo 1,60 metri da ieri consente ai pedoni di evitare la Sr 222 attraversando il corso d’acqua in un punto finora sprovvisto di marciapiedi.

La ditta Rosi Leopoldo (la stessa che sta eseguendo l’appalto per la Variante alla Chiantigiana e che ha vinto uno dei bandi di gara per il recupero di Mondeggi) l’ha posizionata esternamente rispetto al ponte carrabile sulla via Chiantigiana.

Finora pedoni e bici per attraversare in quel punto il Grassina dovevano transitare rasentando il muretto esterno, rischiando di essere investiti. Sarebbe stato impossibile realizzare un marciapiede riducendo una carreggiata già stretta per natura. Così, come già avvenuto per il ponte della rampa sulla Chiantigiana, i progettisti hanno preferito sfruttare l’esterno del ponte. Il costo totale dei lavori è stato di 130 mila euro, compresa la pavimentazione e le finiture.

Il 16 giugno scorso la struttura, prefabbricata in stabilimento, era stata installata sulle spallette del ponte grazie a due grandi gru dalla ditta incaricata: molti grassinesi hanno fatto le ore piccole per assistere allo spettacolare lavoro di posa della passerella che a sua volta era stata realizzata in un laboratorio perché troppo grande per non disturbare il traffico. Impossibile, vista la scarsa grandezza della strada, costruirla in loco. Poi il percorso è stato consolidato e pavimentato, sono stati completati alcuni lavori di rifinitura ed è arrivata l’autorizzazione ufficiale: ieri mattina c’è stato il taglio del nastro alla presenza dei responsabili del cantiere insieme al sindaco Francesco Casini e all’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti.

"Dopo le passerelle di Bubè e del ponte della rampa – sottolinea Casini – si chiude un nuovo intervento per proteggere la viabilità pedonale in un punto particolarmente critico della Chiantigiana. Finalmente abbiamo migliorato la sicurezza dei pedoni, anche le persone con disabilità, in un tratto di strada molto trafficato che era particolarmente difficile per chi viaggia a piedi o con due ruote. È un’opera alla quale la cittadinanza ha sempre tenuto molto: ora ne può davvero usufruire".