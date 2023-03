Grassina, il direttivo delle botteghe

Il centro commerciale naturale "Grassina e le sue botteghe" ha un nuovo consiglio direttivo di cui Giorgio Majone è il nuovo presidente fino al 2025. Sua vice è Ginevra Taddei, Lisa Santoni la segretaria e Lisa Vanchetti il tesoriere. Sono tutti nuovi ingressi insieme a Mattia D’Amico e Andrea Lisi. Confermati nel consiglio anche Tania Borrani, Cristina Bertoldo, Matteo Merciai e Riccardo Forconi, nonché Marianna Cellai, presidente uscente in carica dal 2016. "Le vetrine del nostro paese devono rimanere un punto di riferimento – auspica Majone -. Qui la popolazione trova i prodotti, ma anche un contatto umano per risolvere i bisogni di tutti i giorni. Sogno un futuro dove il commercio nei negozi riprenda le fette di mercato portate via dal commercio elettronico". Il nuovo consiglio è aperto a idee e consigli dei cittadini e ha aperto appositamente [email protected]