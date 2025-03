Grande distribuzione, luci e ombre. A Pam licenziamenti volontari. Nuovi posti di lavoro con Coop

Se Pam Panorama ridimensiona, la Coop amplia mentre è atteso l’arrivo di Ipertosano al posto di Carrefour a Calenzano che potrebbe scombinare gli equilibri (già precari) della grande distribuzione fiorentina. Al centro commerciale I Gigli, da alcuni giorni, il punto vendita Pam Panorama si presenta ridimensionato con una riduzione della superficie di vendita del 60% a cui, ha fatto sapere l’azienda, corrisponde una riduzione del 30% del personale (oggi i lavoratori sono 71). Trasferimenti e incentivi all’esodo sono le proposte messe sul piatto dalla proprietà. "Il 13 marzo è previsto un nuovo incontro con l’azienda. Al momento si stanno smaltendo le ferie dell’anno passato" dice Andrea Parretti della Usb.

Nel giro di un mese, invece, aprirà un nuovo superstore di Unicoop Firenze a Campi, in via Palagetta, con la contestuale chiusura del negozio nel centro per lavori di ristrutturazione: la Coop di via Buozzi riaprirà in formato ridotto per mantenere il servizio, così come richiesto da tanti soci. Nel nuovo store saranno spostati i lavoratori del negozio del centro (circa 60 addetti), di altri punti vendita e nuove assunzioni, circa 15, per arrivare a un organico previsto di 110 persone. "Rafforziamo la presenza su Campi dal punto di vista del servizio e dell’occupazione" fa sapere Unicoop Firenze. Sui trasferimenti la Uiltucs Toscana, con il suo segretario Marco Conficconi, chiede garanzie "non facciamo sconti sui diritti dei lavoratori": l’argomento entrerà nel dibattito dell’incontro di metà marzo.

È prevista per giugno, invece, l’apertura di Iper Tosano negli spazi dell’ex ipermercato Carrefour di Calenzano. "Ancora abbiamo pochi dati – continua Conficconi – non sappiamo la reale superficie di vendita e il numero esatto di lavoratori". Solo una cosa è certa, secondo la Cgil. "La pressoché totale uscita di scena degli ipermercati Carrefour dalla Toscana, contrassegnata non solo dall’acquisizione da parte del Gruppo Tosano del negozio di Calenzano ma anche dal passaggio al franchising dei punti vendita di Pisa e Lucca segna il fallimento di un sistema, quello della logica del sempre aperto, h24, che da sempre contrastiamo e che proprio a Calenzano ha avuto il suo epicentro" dice Maurizio Magi, segretario Filcams Cgil Firenze. Gli ex lavoratori Carrefour (51 persone) stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali e saranno riassorbiti dal Gruppo Tosano che sta facendo anche nuove assunzioni per arrivare a un centinaio di addetti. "La strategia di vendita del Gruppo Tosano, basata sulle grandi quantità, potrebbe mettere ancora più in crisi lo store Metro Italia dell’Osmannoro, azienda dove è in corso una profonda riorganizzazione" sottolinea Conficconi. "Siamo preoccupati per gli eventuali cali di fatturato che potrebbero determinarsi nel punto vendita di Sesto, come in quelli di Firenze, Lucca e Pisa per effetto dell’ormai imminente (aprile) apertura del deposito e-commerce di Pontedera. Per questo ci stiamo confrontando con l’azienda per spingerla a un accordo, per noi essenziale, di salvaguardia, dei livelli occupazionali in essere in tutti i punti vendita" ricorda Masi.

Barbara Berti