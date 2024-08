Grande cinema all’Anconella. I film cult fra satira e impegno

FIRENZE

Ad agosto il programma culturale di Anconella Garden si impreziosisce della rassegna cinematografica all’aperto a cura di associazione Anémic, con proiezioni tematiche e dibattiti. Oggi è in programma "Il richiamo della foresta" di Chris Sanders (ore 21, via di Villamagna 39/d a ingresso libero). Basato sul classico di Jack London, il film segue le avventure di Buck, un cane di grossa taglia che viene rapito dalla sua casa in California e venduto come cane da slitta durante la corsa all’oro del Klondike. Gli appuntamenti proseguiranno domani con "Qualcosa di straordinario" di Ken Kwapis. Ispirato a una storia vera, il film racconta la missione di salvataggio di tre balene grigie intrappolate sotto il ghiaccio vicino al Circolo Polare Artico. Venerdì 9 appuntamento con Frankenstein Junior, commedia cult di Mel Brooks, parodia del celebre romanzo di Mary Shelley. "Una scomoda verità" di Davis Guggenheim, domenica 11, è il documentario vincitore di un premio Oscar e presenta l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore e la sua campagna sui pericoli del riscaldamento globale.

Il 14 agosto "Monthy Python: Il senso della vita" di Terry Jones e Terry Gilliam, surreale commedia dei Monty Python sulle fasi della vita umana. Il 16 agosto "Mash" di Robert Altman, ambientato durante la guerra di Corea, il film racconta le vicende di un gruppo di chirurghi militari che utilizzano l’umorismo nero e le bravate per affrontare lo stress e la crudeltà della guerra.

Domenica 18 "Harold e Maude" di Hal Ashby, storia d’amore non convenzionale che narra la relazione tra Harold, un giovane uomo ossessionato dalla morte, e Maude, un’anziana donna che ama la vita in tutte le sue sfaccettature. Insieme, imparano a vedere il mondo sotto una nuova luce. Lunedì 19 in programma The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman, musical cult. Riguardo al cambiamento climatico il 20 agosto proiezione de "La donna elettrica" di Benedikt Erlingsson. Mercoledì 21 agosto Gatto nero gatto bianco di Emir Kusturica. Giovedì 22 Siccità di Paolo Virzì, ambientato in una Roma dove non piove da tre anni. E infine venerdì 23 I pionieri di Luca Scivoletto, il rapporto complesso tra il Partito Comunista Italiano e l’adolescente Enrico, chiamato così dai genitori in memoria di Berlinguer, nella Sicilia degli anni ’90. Tutte le proiezioni iniziano alle 21.