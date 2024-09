Gp Larciano, zampata di Hirschi. Sul podio il giovane Silvia e Ulissi

Professionisti, juniores e allievi, hanno acceso l’interesse degli appassionati di ciclismo a 35 giorni dalla fine della stagione in Toscana.

G.P. di Larciano: Anche la gara professionisti pistoiese ha dovuto fare i conti con la pioggia a tratti torrenziale, costringendo direzione di corsa e giuria a cancellare uno dei tre giri finali con la salita di San Baronto, per cui alla fine i chilometri sono risultati 168,8. Ha vinto uno dei principali favoriti il 24enne svizzero Marc Hirschi della UAE Emirates, team alla sua settantesima vittoria nel 2024. Per Hirschi invece quarto successo stagionale, a conferma che resta sempre uno dei corridori più forti e brillanti per le gare di un giorno. Hirschi dopo una fuga di una dozzina di corridori è entrato in azione al quarto passaggio sulla salita di Fornello, e dei 24“ di margine al culmine della salita ne ha conservati cinque sul traguardo nei confronti del ventiduenne Silvia, mentre terzo a 10“ è giunto il toscano Ulissi compagno di squadra del vincitore. Nella gara pistoiese la presenza anche della Nazionale Azzurra diretta dal Ct Bennati, con una bella prestazione quanto sfortunata di Scaroni caduto nella discesa a 5 km dall’arrivo quando era all’inseguimento di Hirschi assieme a Romo. Nella Top ten anche l’ex tricolore Velasco, il toscano Albanese, Brambilla e Carboni.

Trofeo Buffoni: La gara internazionale juniores di Montignoso è stata annullata. Ha vinto la pioggia, e malgrado l’impegno ed i tentativi fino all’ultimo degli organizzatori con a capo il presidente Fabio Del Giudice. Prima la decisione di togliere una quarantina di chilometri con soli due giri del Circuito della Versilia anziché i quattro previsti, oltre a soli 4 giri con la salita della Fortezza al posto di sei e partenza anticipata di venti minuti. Poco dopo le 13 un’altra bomba d’acqua in Versilia, ha costretto la giuria e la direzione di corsa alla giusta decisione di annullare la corsa, per alcuni tratti stradali allagati e per tutelare l’incolumità degli atleti e del personale al seguito. Amareggiati gli organizzatori che avevano al via 169 atleti di 34 squadre con Campioni del Mondo, Europei, Italiani ed azzurri.

Allievi: Il Trofeo dell’Uva conclusosi nella piazza Buondelmonti a Impruneta, è stato vinto dal marchigiano Stefano Cavalli che nel finale ha lasciato tutti andando a cogliere il successo per distacco con 12“ su Zoppas e il bravo Capodarca della Sancascianese. A 17“ il valdarnese Salomone, quindi Bruno. Alla gara fiorentina hanno preso parte 97 allievi.