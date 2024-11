Gori (Firenze Sud): "Mano pesante ma in linea con le norme"

"C’è un malessere diffuso che in alcune circostanze coinvolge anche il mondo del calcio e dello sport. Le società sono in prima linea e si adoperano tutti i giorni, a livello sociale e sportivo, per trasmettere ai ragazzi un corretto stile di vita e far capire che le regole vanno rispettate. Serve però il bastone e la carota perché è giusto premiare i comportamenti positivi, ma ci vuole fermezza per impedire e punire gli atti violenti e la mancanza di rispetto". Così commenta BoboGori, presidente del Firenze Sud. "Il giudice si attiene a quello che scrive l’arbitro nel rapporto di gara. La squalifica inflitta è veramente pesante, ma ritengo che sia in linea con le normative federali vigenti. In passato anche il Firenze Sud ha subito una lunga penalizzazione".