Gli studenti si trasformano in street artist. Domani l’inaugurazione del murales ’Crea-Ture’

Un murales da inaugurare e una giornata di appuntamenti nel giardino della biblioteca comunale. Appuntamento domani, a Lastra a Signa, con "L’evento grosso", chiamato così per le numerose collaborazioni attivate.

Il pomeriggio sarà l’occasione per chiudere in bellezza il progetto "La Musica Racconta" e per annunciare gli appuntamenti di "Piazza dei bambini d’estate", promossi dal Teatro delle Arti in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si partirà, ore 17, con "La Musica Racconta", un laboratorio intergenerazionale in note, parole e filastrocche che ha aperto a bambini e famiglie le porte del Centro sociale residenziale per anziani, mettendo in contatto generazioni molto diverse.

A seguire, l’inaugurazione del murales "Crea-Ture" con le immagini scelte dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. La realizzazione è stata poi a cura di bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo di Lastra a Signa, insieme allo street artist Daniele Mariti. Il pomeriggio proseguirà con una tombola speciale dedicata agli animali fantastici, i cui premi sono messi in palio dal Centro commerciale natura Lastra Shopping.

A chiudere la serata, lo spettacolo "Lezioni di galateo ovvero le buone maniere viste da un clown!" con magia e giocoleria.

I bambini potranno consumare la merenda offerta da Panificio Fratelli Luchini e dalla sezione soci Coop Le Signe e durante tutta la durata dell’evento saranno a disposizione gratuitamente pigmenti e colori per chi vorrà dipingere messi a sisposizione da Aurora Color Caparol. Insomma un pomeriggio di eventi e iniziative