Gli studenti si accampano in tenda per fermare il caro affitti

FIRENZE

Continua la protesta contro il caro affitti. Stamani, a partire dalle 10, gli studenti dell’Università di Firenze si accamperanno in tenda davanti la biblioteca del polo di Novoli, per chiedere a gran voce la soluzione alla crisi abitativa.

La protesta dei ragazzi e della ragazze è nata sull’onda del gesto di Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico di Milano, che pochi giorni fa aveva piantato la tenda davanti all’ateneo per "accendere una luce sul problema del caro affitti".

Da lì, proteste si sono susseguite in varie città: a Pavia, Torino e Cagliari, i ragazzi si sono accampati in segno di protesta.

Il presidente della Conferenza dei rettori (Crui), Salvatore Cuzzocrea, ha risposto agli studenti: "Che il problema affitti ci sia è indubbio ma siamo al lavoro con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, abbiamo già realizzato 8mila nuovi posti. La soluzione è riconvertire edifici per dare subito alloggi a prezzi più bassi agli studenti nelle residenze".

Il problema del caro affitti interessa da vicino Firenze, che, secondo un rapporto Uil, è la quarta città in Italia con i canoni di locazione più alti, toccando i 910 euro per un appartamento di 100 metri quadri in zona centrale.