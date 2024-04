Gli studenti del Vasari ’ambasciatori’ del Valdarno in Alto Adige

Gli studenti come ambasciatori del territorio. I ragazzi e ragazze di alcune classi dell’indirizzo alberghiero dell’ISIS Giorgio Vasari di Figline hanno infatti rappresentato il Comune in Alto Adige dove sono stati ospiti per una settimana, a Brunico in provincia di Bolzano, insieme ad un insegnante, della LHFS Bruneck, la locale scuola alberghiera, nel contesto di uno scambio bilaterale (la visita sarà restituita in maggio). Il soggiorno ha previsto lezioni al mattino in lingua tedesca nelle classi e nel pomeriggio visite e incontri sul territorio ad aziende del mondo dell’ospitalità e dell’enogastronomia. Per gli studenti figlinesi è stata sicuramente un’occasione per conoscere in maniera approfondita la realtà culturale ed economica del territorio di Brunico e, al tempo stesso, di far conoscere ai loro colleghi il territorio e le tradizioni di Figline e Incisa. Gli studenti del Vasari avevano anche collaborato, nei mesi scorsi, con il Comune nella realizzazione della mini-guida italiano-tedesco-inglese che racconta la bellezza e la particolarità di Autumnia, la tradizionale fiera autunnale dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione. In occasione del viaggio a Brunico, inoltre, i ragazzi e ragazzi del Vasari hanno avuto modo di incontrare nel municipio dell’Alto Adige sindaco e vicesindaco a cui sono state lasciate delle copie della guida di Autumnia. "Siamo molto orgogliosi di avere studenti così validi – dice l’assessore alla scuola Francesca Farini - supportati da una scuola di eccellenza e da professori dinamici e innovativi, che sono capaci di renderli protagonisti ed esperti conoscitori del territorio in cui vivono. Come già l’anno scorso fecero a Pfungstadt durante l’Hessentag, siamo sicuri che anche stavolta siano state rappresentate al meglio le ricchezze e le tradizioni di Figline e Incisa, mentre i ragazzi sono sicuramente riusciti ad accrescere il loro patrimonio culturale ed esperienziale".