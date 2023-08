Gli azzurri del ciclismo a Mugello: Pedalate nel verde verso i Mondiali di Glasgow

Ieri la squadra azzurra maschile di ciclismo, che in Mugello si sta preparando al campionato mondiale che domenica si corre a Glasgow, ha fatto l’ultimo allenamento, quello più lungo, circa 180 km. Ha iniziato con due giri sul Mugello Circuit per poi affrontare numerosi saliscendi. E il giorno prima il ct Daniele Bennati, accanto al presidente della federazione Cordiano Dagnoni, ha presentato i convocati per la corsa iridata nella sala stampa del Mugello Circuit, alla presenza dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Con loro i sindaci, da Federico Ignesti di Scarperia e San Piero a Paolo Omoboni di Borgo San Lorenzo, Stefano Passiatore di Dicomano, Giampiero Mongatti di Barberino. Perché la presenza, ed è la prima volta, della nazionale di ciclismo in Mugello, significa prestigio e non solo. Lo nota Ignesti, che molto ha fatto per portare la nazionale ad allenarsi qui, convincendo il proprietario di Poggio dei Medici Alfredo Lowenstein a dar alloggio agli azzurri nonostante che la struttura sia chiusa da tempo in attesa di ristrutturazione. "Ho parlato – dice il sindaco di Scarperia e San Piero – sia col ct che col presidente, e non è escluso che la nazionale possa tornare per la preparazione agli Europei. Vogliamo sempre più caratterizzare il Mugello come luogo turistico adatto alle due ruote".

Paolo Guidotti